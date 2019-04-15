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Аталанта вдома не змогла перемогти Емполі

15 квітня 23:29 23 Читать на русском
Аталанта вдома не змогла перемогти Емполі
Аталанта вдома не змогла перемогти Емполі

У 32 турі Серії А Аталанта розписала нульову нічию з Емполі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 

В останньому матчі 32 туру чемпіонату Італії Аталанта приймала Емполі. Бергамці проводять чудовий сезон і боряться за першу четвірку. У разі перемоги вони могли обійти Рому і зрівнятись за очками з Міланом. Зовсім інше завдання у одного з аутсайдерів чемпіонату – Емполі: "сині" ведуть запеклу боротьбу за виживання. Цікаво що у першому колі Емполі, поступаючись у два м’ячі, спромігся вирвати перемогу на 92-й хвилині. Не проти вони були повторити свій подвиг і сьогодні.

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Вже на 14-й хвилині Емполі був змушений зробити заміну — травми зазнав Лука Антонеллі. Загалом перший тайм пройшов за переваги Аталанти – 65% на 35% володіння м’ячем. У другій половині матчу бергамці продовжували домінувати на полі, завдали 30 ударів по воротах проти двох, однак це не призвело до забитих м’ячів.

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Аталанта Аталанта Емполі Емполі Італія Аталанта - Емполі
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