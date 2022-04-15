Рома переконливо розібралася з Буде-Глімт і зіграє у півфіналі Ліги конференцій 2021/22. Дивіться відео голів і огляд поєдинку.

Команда Жозе Моурінью з перших секунд помчала відігрувати гостьову поразку з рахунком 1:2. Вже на 5-й хвилині Таммі Абрахам відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні. Рома не збавила обертів і забила ще двічі, практично знявши всі питання вже до 30-ї хвилини.

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Автором обох голів став Ніколо Дзаньйоло. Спершу півзахисник ударом повз голкіпера завершив розкішну комбінацію "вовків", а за кілька хвилин реалізував вихід віч-на-віч після швидкої контратаки і пасу Залевскі. По перерві Дзаньйоло оформив хет-трик гарматним ударом у ліву від себе дев'ятку.

4:0 – Жозе Моурінью тільки з третьої спроби обіграв Буде-Глімт (восени були ганебна поразка 1:6 і нічия 2:2 в груповому турнірі). Рома у півфіналі Ліги конференцій зіграє з Лестером, а сенсаційна норвезька команда завершила відмінний для себе євросезон.

Цікаво, що Рома вийшла у півфінал євротурніру другий рік поспіль. В сезоні 2020/21 команда тоді ще Паулу Фонсеки зупинилася за крок до фіналу Ліги Європи, поступившись за сумою двох матчів (5:8) іншій англійській команді – Манчестер Юнайтед.

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