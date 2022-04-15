Рома убедительно с Будё-Глимт и сыграет в полуфинале Лиги конференций 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Команда Жозе Моуринью с первых секунд помчалась отыгрывать гостевое поражение со счетом 1:2. Уже на 5-й минуте Тамми Абрахам открыл счет, удачно сыграв на добивании. Рома не сбавила обороты и забила еще дважды, практически сняв все вопросы уже к 30-й минуте.

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Автором обоих голов стал Николо Дзаньоло. Сначала полузащитник ударом мимо голкипера завершил роскошную комбинацию "волков", а через несколько минут реализовал выход один на один после быстрой контратаки и паса Залевски. После перерыва Дзаньоло оформил хет-трик пушечным ударом в левую от себя девятку.

4:0 – Жозе Моуринью только с третьей попытки обыграл Будё-Глимт (осенью было позорное поражение 1:6 и ничья 2:2 в групповом турнире). Рома в полуфинале Лиги конференций сыграет с Лестером, а сенсационная норвежская команда завершила отличный для себя евросезон.

Интересно, что Рома вышла в полуфинал евротурнира второй год подряд. В сезоне 2020/21 команда тогда еще Паулу Фонсеки остановилась в шаге от финала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей (5:8) другой английской команде – Манчестер Юнайтед.

Известны полуфинальные пары Лиги конференций 2021/22