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Кімміх увірвався в трійку найкращих асистентів топ-5 чемпіонатів сезону 2018/19

09:33 174 Читать на русском
Кімміх увірвався в трійку найкращих асистентів топ-5 чемпіонатів сезону 2018/19
Йозуа Кімміх / Фото themastermindsite

Захисник Баварії Йозуа Кімміх може занести собі в актив матч 22-го туру Бундесліги проти Аугсбурга.

Баварія здобула вольову перемогу над Аугсбургом (3:2), один із асистів віддав Йозуа Кімміх.

Аугсбург – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, для 24-річного захисника це була 10-та результативна передача в поточному сезоні Бундесліги, повідомляє Squawka.

Серед топ-5 чемпіонатів нинішнього сезону Кімміх поступається за асистами лише форварду Барселони Ліонелю Мессі (12) та зрівнявся з хавбеком Челсі Еденом Азаром (10).

Перемога над Аугсбургом дозволила мюнхенцям скоротити відставання від дортмундської Борусії до 2-х очок, у "джмелів" ще є матч в запасі.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Німеччина22 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Баварія: П'ятниця 15 лютого 2019

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Баварія
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Теги
Німеччина Баварія Баварія Аугсбург - Баварія Йозуа Кімміх Йозуа Кімміх Ліонель Мессі Ліонель Мессі Еден Азар Еден Азар
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