Кімміх увірвався в трійку найкращих асистентів топ-5 чемпіонатів сезону 2018/19

Захисник Баварії Йозуа Кімміх може занести собі в актив матч 22-го туру Бундесліги проти Аугсбурга.

Баварія здобула вольову перемогу над Аугсбургом (3:2), один із асистів віддав Йозуа Кімміх.

Аугсбург – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, для 24-річного захисника це була 10-та результативна передача в поточному сезоні Бундесліги, повідомляє Squawka.

Серед топ-5 чемпіонатів нинішнього сезону Кімміх поступається за асистами лише форварду Барселони Ліонелю Мессі (12) та зрівнявся з хавбеком Челсі Еденом Азаром (10).

Перемога над Аугсбургом дозволила мюнхенцям скоротити відставання від дортмундської Борусії до 2-х очок, у "джмелів" ще є матч в запасі.

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