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Аугсбург – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

08:26 189 Читать на русском
Аугсбург – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Аугсбург – Баварія – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Баварія

У матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини Аугсбург приймав Баварію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 22 тур

Аугсбург – Баварія – 2:3

Голи: Горецка, 1 (автогол), Чі Дон Вон, 23 – Коман, 17, 45+3, Алаба, 53

Клопп міг очолити Баварію, – Хьонесс

Вже на 1-й хвилині матчу на Баварію очікував холодний душ у вигляді автоголу. Невдовзі гості зрівняли рахунок і до свистка на перерву команди ще раз встигли обмінятись голами.

На правах фаворита поєдинку Баварія дотисла суперника і здобула мінімальну перемогу.

Таким чином мюнхенці скоротили відставання від дортмундської Борусії до 2-х очок, у "джмелів" ще є матч в запасі.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Німеччина22 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Баварія: П'ятниця 15 лютого 2019

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Баварія
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Баварія Баварія Аугсбург - Баварія Німеччина Відеоновини Аугсбург Аугсбург
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