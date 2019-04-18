Кичак: Не поїхав би грати в Росію, адже це агресор для України

Голкіпер Артем Кичак, який зараз виступає за угорський МТК, розповів про своє ставлення до Росії.

"Як поводити себе з людьми, які підтримують Росію? Важко спілкуватися з такими людьми. Всі розуміють, яка зараз пропаганда в Росії. Якщо людина погрузла в цій пропаганді, то складно.

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Я б не поїхав грати в Росію. Знаю, що ця країна – агресор для моєї країни. Поки не закінчиться війна, не поїду. Кожен вирішує для себе, як правильно. Не можна судити. Це дуже глибоке питання.

У Росії є люди, які все розуміють. Російський народ не сидів удома і не думав: "О, давайте нападемо на Україну". Всі міста вийшли і пішли на Україну просто так? Все ж не так", – передає слова Кичака Tribuna.

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