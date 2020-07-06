Кіберспорт – нова реальність

Інтерес до кіберспорту зростає щодня як серед учасників, так і серед комерційних партнерів. Багато організацій з класичного спорту вирішили не відставати і намагаються проводити власні акції і кібер-турніри.

Але чи є в цьому сенс для них? У чому різниця між кіберспортом і симуляторами? Чи "вб'є" кіберспорт класичний спорт? Яка доля чекає на кіберспорт? На ці та багато інших запитань дадуть відповідь провідні експерти. Чергова зустріч Sports Talk Club, організована Parimatch, відбудеться 7 липня об 11:00.

В рамках освітньої платформи PM Education виступлять:

Один з кращих експертів кіберспортивної індустрії, Head of Esports Parimatch Степан Шульга. Він розповість про структуру галузі, дасть поради про те, що робити представникам класичного спорту сьогодні.

Владислав Шовковський, президент української асоціації електронного футболу, поділиться готовими рецептами як популяризувати спорт через геймінг, а також як на цьому заробити.

Денис "Phoenix" Євтушик, кращий гравець України в FIFA за версією fifa.gg, розкриє секрети "внутрішньої" кухні професіональних кіберспортсменів.

Не пропустіть черговий Sports Talk Club!

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