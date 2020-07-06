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Кіберспорт – нова реальність

6 липня 14:55 -
Кіберспорт – нова реальність

Інтерес до кіберспорту зростає щодня як серед учасників, так і серед комерційних партнерів. Багато організацій з класичного спорту вирішили не відставати і намагаються проводити власні акції і кібер-турніри.

Але чи є в цьому сенс для них? У чому різниця між кіберспортом і симуляторами? Чи "вб'є" кіберспорт класичний спорт? Яка доля чекає на кіберспорт? На ці та багато інших запитань дадуть відповідь провідні експерти. Чергова зустріч Sports Talk Club, організована Parimatch, відбудеться 7 липня об 11:00.

В рамках освітньої платформи PM Education виступлять:

  • Один з кращих експертів кіберспортивної індустрії, Head of Esports Parimatch Степан Шульга. Він розповість про структуру галузі, дасть поради про те, що робити представникам класичного спорту сьогодні.
  • Владислав Шовковський, президент української асоціації електронного футболу, поділиться готовими рецептами як популяризувати спорт через геймінг, а також як на цьому заробити.
  • Денис "Phoenix" Євтушик, кращий гравець України в FIFA за версією fifa.gg, розкриє секрети "внутрішньої" кухні професіональних кіберспортсменів.

Не пропустіть черговий Sports Talk Club!

Реєстрація за посиланням.

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