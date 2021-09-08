Новим керманичем став 68-річний португалець Карлуш Кейруш, інформує офіційний сайт EFA.

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Кілька днів тому було ухвалене рішення про звільнення Хоссама Ель-Бадрі. Цікаво, що під його керівництвом Єгипет не програв жодного матчу – 5 перемог і 4 нічиї. Після 2 турів відбору на ЧС "фараони" посідають другу сходинку своєї групи, поступаючись Лівії.

До слова, Карлуш Кейруш має значний досвід роботи з національними командами (Португалія, ОАЕ, ПАР, Іран, Колумбія). В 2002-2003 рр. і 2004-2008 рр. він був асистентом сера Алекса Фергюсона, а в сезоні 2003/04 невдало попрацював із мадридським Реалом.

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