Новым рулевым стал 68-летний португалец Карлуш Кейруш, информирует официальный сайт EFA.

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Несколько дней назад было принято решение об увольнении Хоссама Эль-Бадри. Интересно, что под его руководством Египет не проиграл ни одного матча – 5 побед и 4 ничьи. После 2 туров отбора на ЧМ "фараоны" занимают второе место своей группы, уступая Ливии.

К слову, Карлуш Кейруш имеет значительный опыт работы с национальными командами (Португалия, ОАЭ, ЮАР, Иран, Колумбия). В 2002-2003 гг. И 2004-2008 гг. он был ассистентом сэра Алекса Фергюсона, а в сезоне 2003/04 неудачно поработал с мадридским Реалом.

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