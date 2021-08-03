Харрі Кейн розпочне тренування у таборі Тоттенхема вже до кінця тижня, повідомляє журнаілст Фабріціо Романо у Twitter.

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Відпустка англійського нападника завершилась ще 2 серпня, але він не поспішав повертатись до "шпор" через своє бажання змінити команду. За чутками, Манчестер Сіті є головним претендентом на Харрі.

Вже у таборі лондонського клубу Кейн проведе зустріч з керівництвом Тоттенхема, де і буде обговорюватись майбутнє форварда.

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