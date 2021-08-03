Харри Кейн начнет тренироваться в лагере Тоттенхэма уже до конца недели, сообщает журнаилст Фабрицио Романо в Twitter.

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Отпуск английского нападающего завершился еще 2 августа, но он не спешил возвращаться к "шпорам" из-за своего свое желания сменить команду. По слухам, Манчестер Сити является главным претендентом на Харри.

Уже в лагере лондонского клуба Кейн проведет встречу с руководством Тоттенхэма, где и будет обсуждаться будущее форварда.

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