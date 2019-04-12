Кейн вибув на три місяці – травма лідера Тоттенхема виявилась серйозною

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не зможе більше розраховувати на свого форварда Харрі Кейна в поточному сезоні.

В першому матчі 1/4 фіналу проти Манчестер Сіті (1:0) нападник Тоттенхема Харрі Кейн зазнав травми. Лікарі діагностували у гравця пошкодження бокової зв'язки лівої гомілки. Відновлення 25-річного форварда триватиме близько 3-х місяців, повідомляє The Telegraph.

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Таким чином Харрі більше не зможе допомогти Тоттенхему в поточному сезоні, а також пропустить фінальну частину Ліги націй, яка відбудеться у червні.

У нинішньому сезоні АПЛ Кейн провів 28 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 5-ма асистами.

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