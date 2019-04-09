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Кейн зазнав травми в матчі з Манчестер Сіті – гравець не зміг покинути поле самотужки

9 квітня 23:35 190 Читать на русском
Кейн зазнав травми в матчі з Манчестер Сіті – гравець не зміг покинути поле самотужки
Харрі Кейн / Reuters

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн потрапив у жорсткий стик з Фабіаном Делфом і не зміг продовжити гру після цього в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

78’ Хин Мін Сон
 
78’ Хин Мін Сон

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Харрі Кейн невдало приземлився у боротьбі з Фабіаном Делфом і не зміг продовжити гру. Вочевидь, ушкодження є серйозним, адже Кейн покинув поле лише з допомогою лікарів і одразу покинув стадіон.

Кейн став найкращим бомбардиром Тоттенхема в єврокубках

Нагадаємо, що нападник нещодавно повернувся на футбольне поле після пошкодження, через яке Кейн пропустив близько місяця.

Теги
Ліга чемпіонів Фабіан Делф Фабіан Делф Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Манчестер Сіті
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