Кейн зазнав травми в матчі з Манчестер Сіті – гравець не зміг покинути поле самотужки

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн потрапив у жорсткий стик з Фабіаном Делфом і не зміг продовжити гру після цього в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Харрі Кейн невдало приземлився у боротьбі з Фабіаном Делфом і не зміг продовжити гру. Вочевидь, ушкодження є серйозним, адже Кейн покинув поле лише з допомогою лікарів і одразу покинув стадіон.

Кейн став найкращим бомбардиром Тоттенхема в єврокубках

Нагадаємо, що нападник нещодавно повернувся на футбольне поле після пошкодження, через яке Кейн пропустив близько місяця.