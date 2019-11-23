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Кейн увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Тоттенхема

17:44 240 Читать на русском
Кейн увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Тоттенхема
Харрі Кейн / Фото ФК Тоттенхем

Нападник Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейн продовжує вражати свою результативністю.

74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна
 
Сон Хин Мін 36’
Лукас Моура 43’
Харрі Кейн 50’
36’ Сон Хин Мін
43’ Лукас Моура
50’ Харрі Кейн
74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна

Харрі Кейн відзначився голом у воротах Вест Хема (3:2) в рамках 13-го туру АПЛ та допоміг Жозе Моурінью здобути першу перемогу на тренерському містку Тоттенхема.

Переможний дебют Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:3

Цей м'яч став для 26-річного форварда 175-м у футболці "шпор", що робить Харрі третім найкращим бомбардиром в історії лондонського клубу, повідомляє Coral.

Випереджають Кейна Боббі Сміт (208 голів) та Джиммі Грівз (266). В поточному сезоні АПЛ Харрі провів 12 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та асистом.

Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко – блідий матч українця і новий лідер "шпор"

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Вест Хем - Тоттенхем Рекорди Харрі Кейн Харрі Кейн
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