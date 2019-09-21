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Кейн у вільному падінні забив чудернацький гол

15:36 448 Читать на русском
Кейн у вільному падінні забив чудернацький гол
Лестер – Тоттенхем – 0:1

Нападник Тоттенхема Харі Кейн нагадав усім, що форвард завжди повинен грати до останнього і забив гол у, здавалося б, максимально несприятливій ситуації.

70’ Рікарду Перейра
 
Харрі Кейн 29’
29’ Харрі Кейн
70’ Рікарду Перейра

У матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті – Тоттенхем гості вийшли вперед у середині першого тайму. На 29-й хвилині форвард лондонців Харрі Кейн відкрив рахунок: нападник гостей увірвався у штрафний майданчик і після контакту з одним із захисників суперника почав падати, однак зумів у падінні пробити по воротах, відправивши м'яч у ціль.

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За кілька хвилин до цього Лестер вразив ворота Тоттенхема, але гол, забитий господарями на 15-й хвилині, був скасований після перегляду відеоповтору – відразу два гравці Лестера перебували в офсайді.

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Теги
футбольні курйози Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем Лестер Сіті - Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн Англія
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