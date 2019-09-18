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Кейн прокоментував втрату очок Тоттенхемом у матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса

18 вересня 23:16 196 Читать на русском
Кейн прокоментував втрату очок Тоттенхемом у матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса
Харрі Кейн (справа) / Твіттер Тоттенхема

Зірковий нападник Тоттенхема Харрі Кейн підсумував не надто вдалий виступ команди у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

44’ Даніель Поденсе
54’ Матьє Вальбуена
 
Харрі Кейн 26’
Лукас Моура 31’
26’ Харрі Кейн
31’ Лукас Моура
44’ Даніель Поденсе
54’ Матьє Вальбуена

"Ми чудово почали матч, забивши два голи. Після цього ми контролювали гру, але пропустили гол незадовго до перерви. Це змінило хід зустрічі.

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У другому таймі шанси були 50 на 50. Ми могли б краще розпоряджатися м'ячем. Але ми все одно заробили одне очко на виїзді. У минулому сезоні ми не дуже вдало стартували і наздоганяли інших. Це тільки перший матч. Ми будемо битися за вихід з групи", – цитує Кейна BT Sport.

До слова, у наступному турі Ліги чемпіонів (1 жовтня) Тоттенхем прийматиме мюнхенську Баварію.

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Теги
Ліга чемпіонів Олімпіакос - Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем
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