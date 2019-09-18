Кейн прокоментував втрату очок Тоттенхемом у матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса

Зірковий нападник Тоттенхема Харрі Кейн підсумував не надто вдалий виступ команди у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми чудово почали матч, забивши два голи. Після цього ми контролювали гру, але пропустили гол незадовго до перерви. Це змінило хід зустрічі.

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У другому таймі шанси були 50 на 50. Ми могли б краще розпоряджатися м'ячем. Але ми все одно заробили одне очко на виїзді. У минулому сезоні ми не дуже вдало стартували і наздоганяли інших. Це тільки перший матч. Ми будемо битися за вихід з групи", – цитує Кейна BT Sport.

До слова, у наступному турі Ліги чемпіонів (1 жовтня) Тоттенхем прийматиме мюнхенську Баварію.

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