Кейн пропустить місяць через травму

Тоттенхем втратив свого лідера через пошкодження.

Під час матчу "шпор" проти Манчестер Юнайтед, який відбувся 13 січня, форвард Тоттенхема Харрі Кейн отримав травму щиколотки.

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За інформацією The Telegraph, це пошкодження залишить англійця поза футболом орієнтовно на місяць, а це означає, що Кейн ризикує пропустити плей-офф Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

У поточному сезоні нападник зіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 5 асистів.

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