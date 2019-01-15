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Кейн пропустить місяць через травму

11:17 673 Читать на русском
Кейн пропустить місяць через травму
Харрі Кейн / teuters

Тоттенхем втратив свого лідера через пошкодження.

Під час матчу "шпор" проти Манчестер Юнайтед, який відбувся 13 січня, форвард Тоттенхема Харрі Кейн отримав травму щиколотки.

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За інформацією The Telegraph, це пошкодження залишить англійця поза футболом орієнтовно на місяць, а це означає, що Кейн ризикує пропустити плей-офф Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

У поточному сезоні нападник зіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 5 асистів.

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Тоттенхем - Манчестер Юнайтед: Неділя 13 січня 2019

Тоттенхем
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Тоттенхем - Манчестер Юнайтед Харрі Кейн Харрі Кейн
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