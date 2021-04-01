Збірна Англії обіграла Польщу в рамках 3-го туру відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок у звітному матчі на 19-й хвилині відкрив Харрі Кейн, який реалізував пенальті. Для нападника Тоттенхема це 10-й гол за національну команду з пенальті. Кейн став рекордсменом збірної за цим показником, випередивши Френка Лемпарда (9 голів).

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До того ж, Кейн став третім гравцем в історії збірної Англії, який забивав за неї в кожен з днів тижня. Раніше це зробили Лемпард і Вейн Руні.

Додамо, що підопічні Гарета Саутгейта пройшли без втрат березневу міжнародну паузу. Англія з трьома перемогами у активі очолює турнірну таблицю групи I. Польща розташувалася на четвертій сходинці.

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