Сборная Англии обыграла Польшу в рамках 3-го тура отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Счет в отчетном матче на 19-й минуте открыл Харри Кейн, который реализовал пенальти. Для нападающего Тоттенхэма это 10-й гол за национальную команду с пенальти. Кейн стал рекордсменом сборной по этому показателю, опередив Фрэнка Лэмпарда (9 голов).

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К тому же, Кейн стал третьим игроком в истории сборной Англии, который забивал за нее в каждый из дней недели. Ранее это сделали Лэмпард и Уэйн Руни.

Добавим, что подопечные Гарета Саутгейта прошли без потерь мартовскую международную паузу. Англия с тремя победами в активе возглавляет турнирную таблицу группы I. Польша расположилась на четвертой строчке.

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