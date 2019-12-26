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Кейн побив гольовий рекорд легенди Арсенала у матчах на Boxing Day за один клуб

18:33 215 Читать на русском
Кейн побив гольовий рекорд легенди Арсенала у матчах на Boxing Day за один клуб
Харрі Кейн / The National

Гол нападника Тоттенхема у матчі 19 туру АПЛ проти Брайтона став рекордним.

53’ Харрі Кейн
72’ Деле Аллі
 
Адам Вебстер 37’
37’ Адам Вебстер
53’ Харрі Кейн
72’ Деле Аллі

На 53 хвилині матчу форвард "шпор" зрівняв рахунок, забивши свій 10 гол в поточному розіграші АПЛ. Також це взяття воріт стало для 26-річного гравця 8 у матчах на Boxing Day.

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Тепер форварду збірної Англії належить рекорд за голами 26 грудня у складі одного клубу, інформує Gracenote Live. Він випередив легендарного нападника Арсенала Тьєррі Анрі, у якого 7 голів. На третьому місці – колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард із 5 точними ударами.

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Теги
Англія Рекорди Тоттенхем Тоттенхем Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Тоттенхем - Брайтон Харрі Кейн Харрі Кейн
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