Кейн побив гольовий рекорд легенди Арсенала у матчах на Boxing Day за один клуб

Гол нападника Тоттенхема у матчі 19 туру АПЛ проти Брайтона став рекордним.

На 53 хвилині матчу форвард "шпор" зрівняв рахунок, забивши свій 10 гол в поточному розіграші АПЛ. Також це взяття воріт стало для 26-річного гравця 8 у матчах на Boxing Day.

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Тепер форварду збірної Англії належить рекорд за голами 26 грудня у складі одного клубу, інформує Gracenote Live. Він випередив легендарного нападника Арсенала Тьєррі Анрі, у якого 7 голів. На третьому місці – колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард із 5 точними ударами.

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