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Клопп: Поєдинки в англійській Прем’єр-лізі на Boxing Day – це злочин

12:16 160 Читать на русском
Клопп: Поєдинки в англійській Прем’єр-лізі на Boxing Day – це злочин
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розкритикував календар англійської Прем'єр-ліги на Boxing Day.

"Проводити матч 26-го, а потім 28-го грудня – злочин. Це дуже погано та все ж це реальність. Розумію всіх інших, що не стогнуть, але кажуть, що це не повинно відбуватися. Немає причин давати командам менше 48 годин на два матчі. Але очевидно, що ми можемо говорити все, що хочемо, і ніхто не зацікавлений в цьому.

Клопп одним словом підсумував 2019 рік

Щороку це одне і те ж для тренерів, які беруть участь в цих поєдинках. Спортивна наука не може вам допомогти. Організм потребує певного часу, аби знову мати можливість працювати. Це наука. Але ми повністю ігноруємо це", – цитує Клоппа видання Sportskeeda.

Нагадаємо, Ліверпуль протягом трьох днів зіграє два поєдинки – 26-го грудня зустрінеться з Лестером, а 29-го прийме Вулверхемптон.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль АПЛ Юрген Клопп Юрген Клопп
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