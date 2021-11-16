32-річний форвард приєднався до Редінга, підписавши контракт лише на два місяці – до січня 2022 року, інформує прес-служба клубу.

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Останньою командою Керрола був Ньюкасл, який він покинув цього літа. Відтоді він перебував у пошуках роботи. Також Енді встиг пограти за Ліверпуль, Вест Хем і Престон, загалом провівши в АПЛ майже 250 матчів. Має у своєму активі нападник і 9 поєдинків за збірну Англії.

Редінг, гравцем якого став Енді Керрол, виступає у Чемпіоншипі. Справи у клубу не дуже – 16 сходинка після 17 турів.

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