32-летний форвард присоединился к Редингу, подписав контракт всего на два месяца – до января 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.

Лучший тренер Англии-2019 трудоустроился в Чемпионшипе

Последней командой Кэрролла был Ньюкасл, который он покинул этим летом. С тех пор он был в поисках работы. Также Энди успел поиграть за Ливерпуль, Вест Хэм и Престон, всего проведя в АПЛ почти 250 матчей. Имеет в своем активе нападающий и 9 поединков за сборную Англии.

Рединг, игроком которого стал Энди Кэрролл, выступает в Чемпионшипе. Дела у клуба не очень – 16 строчка после 17 туров.

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