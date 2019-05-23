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Керманич збірної України U-20 Петраков пояснив, чому Мудрик не поїхав на ЧС-2019

23 травня 19:07 1219 Читать на русском
Керманич збірної України U-20 Петраков пояснив, чому Мудрик не поїхав на ЧС-2019
Михайло Мудрик / ФК Шахтар

Головний тренер юнацької збірної Олександр Петраков вважає, що півзахисник Арсенала-Київ Михайло Мудрик справедливо не потрапив до фінальної заявки команди на чемпіонат світу.

"Я розумію, звідки взявся весь цей ажіотаж з приводу цього виконавця. Але як головний тренер збірної можу сказати, що він не гравець цієї команди, він не зіграв у нас жодного матчу, жодної хвилини.

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Він за стилем гри нам не підходить. У нього є команда 2001 року народження, яку тренує Олег Кузнецов. У Мудрика в цій команді гарні перспективи, він із нею також має шанси виступити на чемпіонаті світу", – наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

До слова, Михайло Мудрик грає за "канонірів" на правах оренди. Його контракт належить Шахтарю. Відзначимо, що перший матч на ЧС-2019 збірна України U-20 проведе проти ровесників зі США у п'ятницю, 24 травня. Початок поєдинку о 21:30.

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