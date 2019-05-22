toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

ЧС-2019: розклад матчів збірної України U-20 – вболівальники зможуть побачити всі поєдинки у прямому ефірі

16:11 1102 Читать на русском
ЧС-2019: розклад матчів збірної України U-20 – вболівальники зможуть побачити всі поєдинки у прямому ефірі
Збірна України U-20 / ФФУ

ФІФА оприлюднила повний розклад матчів чемпіонату світу-2019 U-20. Збірна України є одним з учасників турніру.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів чемпіонату світу U-20. УАФ у своєму Facebook повідомила, в які дати та час гратиме збірна України.

Лунін оцінив перспективи збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019

Розклад матчів:

24 травня. 21:30 – Україна – США.

27 травня. 19:00 – Україна – Катар.

30 травня. 21:30 – Україна – Нігерія.

Офіційним транслятором поєдинків юнацького Мундіалю в Україні є канал UA-Перший. Коментуватимуть Денис Босянок та Дмитро Джулай.

blog_ava
Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
12021
Теги
Головне Збірна України ФІФА Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
49
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук