ЧС-2019: розклад матчів збірної України U-20 – вболівальники зможуть побачити всі поєдинки у прямому ефірі

ФІФА оприлюднила повний розклад матчів чемпіонату світу-2019 U-20. Збірна України є одним з учасників турніру.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів чемпіонату світу U-20. УАФ у своєму Facebook повідомила, в які дати та час гратиме збірна України.

Лунін оцінив перспективи збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019

Розклад матчів:

24 травня. 21:30 – Україна – США.

27 травня. 19:00 – Україна – Катар.

30 травня. 21:30 – Україна – Нігерія.

Офіційним транслятором поєдинків юнацького Мундіалю в Україні є канал UA-Перший. Коментуватимуть Денис Босянок та Дмитро Джулай.