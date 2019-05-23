Петраков озвучив перше завдання збірної України U-20 на ЧС-2019 у Польщі

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков оцінив готовність своєї команди до старту чемпіонату світу.

"Очікування гарні, команда почувається добре. Хочеться вже швидше розпочати свій виступ тут, у Польщі. Скажемо так – ми трішки вміємо грати у футбол.

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Ми зроблені не з паперу, тому не зіпсуємося через те, що у Польщі другий день ідуть дощі. Ми звикли до таких умов. На мій погляд, для нашої небагатої країни вихід на ЧС – це вже успіх. Наше перше завдання – вийти з групи. Якщо впораємося, це буде гарно.

Порівнювати мої команди на юнацьких чемпіонатах світу – невдячна справа, я не буду цього робити. У кожної команди свої плюси, із кожною я працював по п'ять років", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Відзначимо, що перший матч на ЧС-2019 збірна України U-20 проведе проти ровесників зі США у п'ятницю, 24 травня. Початок поєдинку о 21:30.

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