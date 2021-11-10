Керманич збірної Чехії Шилгави підхопив коронавірус
Національна команда Чехії у вирішальному матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 змушена буде обійтися без головного тренера Ярослава Шилгави.
60-річний фахівець захворів на сумнозвісний COVID-19, повідомляє офіційний сайт збірної.
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Шилгави пішов на самоізоляцію і змушений пропустити листопадовий цикл команди. Тимчасово керуватиме діями збірної Чехії його асистент Їржі Хітри. 11 листопада чехи зіграють товариський матч проти збірної Кувейту, а 16 листопада – вирішальний поєдинок відбору до ЧС-2022 проти збірної Естонії.
Поточне становище команд у групі E: Бельгія – 16 очок (6 матчів), Чехія – 11 (7), Уельс – 11 (6), Естонія – 4 (6), Білорусь – 3 (7).
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