Национальная команда Чехии в решающем матче квалификации к чемпионату мира-2022 вынуждена будет обойтись без главного тренера Ярослава Шилгавы.

60-летний специалист заболел печально известным COVID-19, сообщает официальный сайт сборной.

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Шилгавы ушел на самоизоляцию и вынужден пропустить ноябрьский цикл команды. Временно руководить действиями сборной Чехии будет его ассистент Иржи Хитры. 11 ноября чехи сыграют товарищеский матч против сборной Кувейта, а 16 ноября – решающий поединок отбора к ЧМ-2022 против сборной Эстонии.

Текущее положение команд в группе E: Бельгия – 16 очков (6 матчей), Чехия – 11 (7), Уэльс – 11 (6), Эстония – 4 (6), Беларусь – 3 (7).

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