Керівництво Чорноморця дало карт-бланш Червенкову

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков розповів, як намагається покращити гру команди.

"Можу сказати, що керівництво дало мені карт-бланш. Вся ця селекція, яку ми провели з моїми колегами і друзями, була дуже відповідальною. Відповідно до наших фінансових можливостей ми набрали універсальних футболістів, які, на нашу думку, могли бути на корисними команді.

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Керівництво не проти, коли потрібно переглянути ще деякі варіанти на майбутнє, щоб підняти рівень команди, тому що Чорноморець – це бренд. Це історія. Це ім'я – серйозне ім'я в українському футболі. Так що я теж хочу підняти Чорноморець на такий рівень, якого він заслуговує, який був. Я хочу і намагаюся, щоб клуб потрапив в зону єврокубків. Але зараз наші можливості, на жаль, не такі.

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Наша філософія та політика – давати шанси нашим молодим талантам показати свої можливості на полі. На полі у ​​нас наймолодша пара центральних захисників – 21-річні Грачов і Остапенко. У інших команд такого немає. 19-річний Мусолітін дуже впевнено виглядав проти Шахтаря. Він зараз набирає і впевненість, і майстерність", – цитує Червенкова сайт телеканалів "Футбол 1/2".