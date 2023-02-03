Переговори між босами Челсі та Бенфіки були, м'яко кажучи, не найпростішими.

Між президентом Бенфіки, Руєм Коштою, власником Челсі Тоддом Бьолі та агентом Енцо Фернандеса, Жорже Мендеша, спалахнув конфлікт, який ледь не завершився бійкою, повідомляє Daily Mail з посиланням на Record.

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Коли представники лондонців відмовились виплачувати 107 млн фунтів стерлінгів та запропонували 80 млн та когось зі своїх гравців, Руй Кошта розлючений покинув кімнату переговорів. Португальцям пропонували Жоржінью, який в підсумку опинився у Арсеналі, а Бенфіка хотіла Матео Ковачіча, але зарплата хорвата виявилась надто високою.

Нагадаємо, за 22-річного аргентинця Челсі в підсумку заплатив 121 мільйон євро. Ця сума може зрости до 130 млн з урахуванням бонусів, що зробить Енцо найдорожчим підписанням в історії АПЛ.

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