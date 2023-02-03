Челсі визначився з офіційною заявкою на плей-офф Ліги чемпіонів, в яку потрапили 28 гравців, повідомляє сайт УЄФА. Серед них опинились Михайло Мудрик, Жоау Феліш та Енцо Фернандес, а от решті зимових новачків (зокрема, Бенуа Бадіашилю) зіграти в єврокубках цього сезону не вдасться. Також втратив місце у заявці П'єр-Емерік Обамеянг.

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Голкіпери: Кепа Аррісабалага, Менді, Беттінеллі.

Захисники: Тьягу Сілва, Чалоба, Чілвел, Ріс Джеймс, Кулібалі, Аспілікуета, Кукурелья, Фофана.

Півзахисники: Енцо Фернандес, Канте, Ковачіч, Пулішіч, Лофтус-Чік, Стерлінг, Маунт, Закарія, Зієш, Галлахер, Чуквуемека, Вебстер, Холл.

Нападники: Феліш, Мудрик, Броя, Хаверц.

Додамо, що суперником Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стала дортмундська Борусія. Перший поєдинок між командами відбудеться 15 лютого, а матч-відповідь – 7 березня.

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