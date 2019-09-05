Кендзьора сподівається перейти з Динамо у сильніший клуб

Ліга чемпіонів — 4 вер 2793
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Коноплянка та бразильський новачок Шахтаря потрапили у заявку "гірників" на Лігу чемпіонів
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Михайличенко не розраховує на Попова, Шапаренка та Цітаішвілі, – ЦиганикУкраїна — 4 вер 4446
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Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершансІспанія — 4 вер 6409
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Зінченко, літні новачки, травмований Сане – Манчестер Сіті оголосив заявку на Лігу чемпіонів, де зіграє з ШахтаремЛіга чемпіонів — 4 вер 1493
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Гравці Динамо висловили претензії Михайличенку після матчу із Зорею, – ЦиганикУкраїна — 4 вер 17048