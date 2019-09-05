Кендзьора сподівається перейти з Динамо у сильніший клуб

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора ще має великі амбіції щодо своєї кар'єри.

"Я отримав великий розвиток в Динамо. Перехід з Леха в Динамо став великим кроком для мене. Але я сподіваюся, що це не останній закордонний клуб, за який я буду виступати.

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Сподіваюся, що колись перейду в сильніший клуб та потужнішу лігу", – цитує Кендзьору Polsatsport.

Нагадаємо, 25-річний поляк приєднався до Динамо у 2017-му. В поточному чемпіонаті УПЛ Томаш провів 5 поєдинків, але результативними діями ще не відзначався.

Зараз Кендзьора перебуває в таборі збірної Польщі.

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