Легіонер Динамо Томаш Кендзьора спробує допомогти "Кадрі" потрапити на чемпіонат світу 2022 року.

Наставник збірної Польщі Паулу Соуза визначився з гравцями, які змагатимуться за вихід національної команди на Мундіаль, повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Зірка Астон Вілли з українським корінням отримав паспорт Польщі – потужний конкурент для Кендзьори

До заявки на листопадові матчі вже традиційно увійшов захисник київського Динамо Томаш Кендзьора. Найближчими суперниками поляків будуть футболісти Андорри (12 листопада) та Угорщини (15 листопада).

Нагадаємо, після 8-ми турів збірна Польщі у своїй групі розташувалась на другій сходинці, набравши 17 очок. Лідирує Англія з 20 пунктами, третьою йде Албанія з 15 балами.

Клопп і Гвардіола спіткнулися, перевтілення МЮ, Барса дозволяє Динамо мріяти, нова сенсація з Бундесліги – огляд вікенду