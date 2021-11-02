Легионер Динамо Томаш Кендзера попытается помочь "Кадре" попасть на чемпионат мира 2022 года.

Наставник сборной Польши Паулу Соуза определился с игроками, которые сразятся за выход национальной команды на Мундиаль, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

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В заявку на ноябрьские матчи уже традиционно вошел защитник киевского Динамо Томаш Кендзера. Ближайшими соперниками поляков будут футболисты Андорры (12 ноября) и Венгрии (15 ноября).

Напомним, после 8 туров сборная Польши в своей группе расположилась на второй строчке, набрав 17 очков. Лидирует Англия с 20 пунктами, третьей идет Албания с 15 баллами.

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