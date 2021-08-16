Тренерський штаб збірної Польщі назвав список гравців, які зможуть захищати честь країни у найближчих поєдинках кваліфікації чемпіонату світу-2022.

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У заявці також знайшлось місце для оборонця київського Динамо Томаша Кендзьори, який у минулому сезоні УПЛ провів 25 матчів.

На поляків у вересні очікує три поєдинки відбору до ЧС-2022, де у суперниках – національні команди Албанії, Сан-Маріно та фіналіст Євро-2020 збірна Англії.

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