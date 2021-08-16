Кендзера получил вызов в сборную Польши на матчи отбора ЧМ-2022
22:21 - Читати українською
Национальная команда Польши начинает подготовку к ближайшим поединкам.
Тренерский штаб сборной Польши назвал список игроков, которые смогут защищать честь страны в ближайших поединках квалификации чемпионата мира-2022.
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В заявке также нашлось место для защитника киевского Динамо Томаша Кендзеры, который в прошлом сезоне УПЛ провел 25 матчей.
Поляков в сентябре ожидает три поединка отбора к ЧМ-2022, где в соперниках – национальные команды Албании, Сан-Марино и финалист Евро-2020 сборная Англии.
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