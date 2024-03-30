У суботу 27-й тур чемпіонату Німеччини стартував з декількох матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

Байєр – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Андріх, 88, Шик, 90+1 – Байєр, 33

Борусія М – Фрайбург – 0:3

Голи: Грегоріч, 7, Рьоль, 47, Доан, 58

Вердер – Вольфсбург – 0:2

Голи: Лакруа, 45+4, Майєр, 84

Вилучення: Юнг, 43 (червона картка) – Лакруа, 76 (червона картка)

Айнтрахт – Уніон Берлін – 0:0

РБ Лейпциг – Майнц – 0:0

Український форвард тренується з основою Байєра – Алонсо особисто опікується вихованцем Шахтаря

Байєр був близький до першої поразки в сезоні у матчі з Хоффенхаймом, але знову магія останніх хвилин врятувала команду Хабі Алонсо від фіаско. Пропустивши в середині першого тайму, леверкузенці сутужно намагались відігратись, але м'яч вперто не ліз у ворота (статистика більш ніж красномовна – 36 ударів проти 6).

Зрештою за 2 хвилини до завершення матчу Андріх зумів відновити статус-кво, а вже у доданий час Шик приніс чергову перемогу "фармацевтам", які тепер мають 13-очковий відрив від Баварії (мюнхенці свій поєдинок зіграють пізніше).

Фрайбург на виїзді розгромив менхенгладбаську Борусію. Три сухі голи у ворота "жеребців" залишили їх у другій частині турнірної таблиці. Натомість підопічні Крістіана Штрайха впритул наблизились до зони єврокубків.

Продовжує йти на дно Вердер. Бременці на своєму полі несподівано програли Вольфсбургу, збільшивши серію поразок до чотирьох матчів. Господарі з кінця першого тайму грали у меншості (встигнувши пропустити гол у роздягальню), однак в середину другого тайму арбітр вирівняв склади, вилучивши Лакруа. Це, на жаль, не допомогло Вердеру, а навпаки розізлило "вовків", які забили вдруге, поставивши масну крапку на сподіваннях суперника врятувати бодай нічию.

Ще два матчі завершились без голів: Айнтрахт не знайшов аргументів проти берлінського Уніона, а РБ Лейпциг розійшовся миром з Майнцом.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ