toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 пен.) – відео голів та огляд матчу

09:24 356 Читать на русском
Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 пен.) – відео голів та огляд матчу
Кельн – Шальке 1:1 (5:6 пен.) – відео голів та огляд матчу

Шальке переміг Кельн у серії пенальті в 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу Кельн – Шальке.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини Кельн вдома приймав Шальке Євгена Коноплянки. Лідер другої Бундесліги вигравав майже до кінця зустрічі, коли Набіль Бенталеб реалізував пенальті і зрівняв рахунок.

Кубок Німеччини: Шальке Коноплянки переміг у серії пенальті Кельн, Борусія Д зі складнощами пройшла Уніон

В екстратаймах команди переможця не виявили, а в серії пенальті "кобальтові" виявились сильнішими.

Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 у серії пенальті)

Голи: Кордоба, 48 – Бенталеб, 88 (пен.)

Теги
Українці за кордоном Кубок Німеччини 2018/19 Кубок Німеччини Євген Коноплянка Євген Коноплянка Німеччина Відеоновини Шальке Шальке Кельн Кельн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
38
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук