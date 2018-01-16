Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 пен.) – відео голів та огляд матчу

Шальке переміг Кельн у серії пенальті в 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу Кельн – Шальке.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини Кельн вдома приймав Шальке Євгена Коноплянки. Лідер другої Бундесліги вигравав майже до кінця зустрічі, коли Набіль Бенталеб реалізував пенальті і зрівняв рахунок.

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В екстратаймах команди переможця не виявили, а в серії пенальті "кобальтові" виявились сильнішими.

Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 у серії пенальті)

Голи: Кордоба, 48 – Бенталеб, 88 (пен.)