Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 пен.) – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 10:00 25
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Лунін за неповних 3 місяці в Леганесі подешевшав на 3,5 млн євро
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Моурінью, Зідан та інші екс-тренери Реала епохи Переса – де вони заразІспанія — 08:00 1316
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Кубок Іспанії: Барселона на останніх секундах обіграла представника 3 дивізіонуІспанія — 00:21 799
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Кубок Німеччини: РБ Лейпциг вибив Хоффенхайм, Байєр знищив Борусію М, Дуйсбург Тащи переміг АрмініюНімеччина — 00:02 377
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Маліновський оформив дубль та віддав асист за Генк в матчі проти АнтверпенаБельгія — 31 жовт 4939
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