Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо покарання захисника Ворскли Ібрахіма Кане, півзахисника Маріуполя Максима Чеха та форварда СК Дніпро-1 Олексія Хобленка.

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Нагадаємо, Кане та Чех отримали вилучення у матчах 11-го туру УПЛ проти Динамо та Львова відповідно. Хобленко побачив перед собою червоне світло туром раніше у поєдинку з Минаєм.

Враховуючи характер порушень, пояснення сторін та практику КДК УАФ в аналогічних справах, представники полтавського та маріупольського клубів за серйозні ігрові порушення (у відповідності до п. 2.1. Додатку 5 до Дисциплінарних правил), були відсторонені на два матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ. Нападник дніпровців за свою агресію отримав дещо легше покарання від очікуваного (у порівняння з практикою в аналогічних справах) – його дискваліфікували на два матчі та один поєдинок умовно.

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