Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании защитника Ворсклы Ибрахима Кане, полузащитника Мариуполя Максима Чеха и форварда СК Днепр-1 Алексея Хобленко.

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Напомним, Кане и Чех получили удаления в матчах 11-го тура УПЛ против Динамо и Львова соответственно. Хобленко увидел перед собой красный свет туром ранее в поединке с Минаем.

Учитывая характер нарушений, объяснения сторон и практику КДК УАФ по аналогичным делам, представители полтавского и мариупольского клубов за серьезные игровые нарушения (в соответствии с п. 2.1. Приложения 5 к Дисциплинарным правилам), были отстранены на два матча, сообщает официальный сайт УАФ. Нападающий днепровцев за свою агрессию получил наказание несколько полегче от ожидаемого (в сравнение с практикой по аналогичным делам) – его дисквалифицировали на два матча и один поединок условно.

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