Казахстан прийматиме Україну в рамках 4-го туру кваліфікації на ЧС-2022. Який прогноз на матч Казахстан – Україна і хто фаворит у букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Збірна України спробує здобути першу перемогу у кваліфікації на Мундіаль у Катарі. У перших трьох турах тоді ще команда Андрія Шевченка грала виключно унічию. Виправляти ситуацію буде новий тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим. Матч, як і онлайн-трансляція Казахстан – Україна на "Футбол 24", стартує 1 вересня о 17:00.

Казахстан – Україна: поєдинок відбору ЧС-2022 пройде з глядачами, однак без українських вболівальників

Казахстан – Україна: прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2022

Фахівці William Hill віддають явну перевагу команді Олександра Петракова. Коефіцієнт на перемогу України складає 1.50, тоді як потенційний домашній тріумф казахів оцінюється у 7.50. На нічию ставлять за 3.80. Найвірогіднішим підсумком дуелі вважають перемогу українців з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат матчу складає 5.00.

BWin оперує приблизно такими ж цифрами. Гостьова звитяга "синьо-жовтих" оцінюється в 1.48, вікторія Казахстану – аж у 7.00. Коефіцієнт нічийного результату – 4.00. Найімовірнішими авторами голів контора вважає Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка – їхній персональний успіх оцінений коефіцієнтом 2.40. Цікаво, що перший за цим показником у казахів – Алєксєй Щьоткін – має менші шанси на гол (5.00), ніж Данило Сікан (3.00).

До слова, це буде 6-й поєдинок в історії протистоянь України з Казахстаном. Наразі статистика повністю на боці нашої збірної – 4 попередні матчі завершувалися успіхом "синьо-жовтих". Востаннє команди зустрічалися у березні. Тоді у Києві була зафіксована нічия з рахунком 1:1.

"Перейти у Реал не дозволила ФІФА": український "Касільяс №2" гратиме за Хайдук, його тренер – брат легендарного кіпера