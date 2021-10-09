Казахстан зустрічався з Боснією і Герцеговиною в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Казахстан – Боснія і Герцеговина на "Футбол 24".

Казахстан – Боснія і Герцеговина – відео голів та огляд матчу / Фото NFS BIH

Попри статус господарів казахи не змогли знайти аргументів у двобої проти Боснії та Герцеговини.

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Героєм поєдинку став боснійський форвард Ейпена Смаїл Превляк, який відкрив рахунок? замкнувши навіс з правого флангу. Після перерви нападник оформив дубль. Перед фінальним свистком казахи відквитали один м'яч, але арбітр скасував взяття воріт, помітивши фол у нападі.

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