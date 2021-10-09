Казахстан встречался с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Казахстан – Босния и Герцеговина на "Футбол 24".

Казахстан – Босния и Герцеговина – видео голов и обзор матча / Фото NFS BIH

Несмотря на статус хозяев, казахи не смогли найти аргументов в поединке против Боснии и Герцеговины.

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Героем поединка стал боснийский форвард Эйпена Смаилов Превляк, открывший счет замкнув навес с правого фланга, а после перерыва нападающий оформил дубль. Перед финальным свистком казахи отыграли один мяч, но арбитр отменил взятие ворот, заметив фол в нападении.

Босния с 6-ю очками будет бороться за второе место в будущей спарке с украинцами.

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