Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2 – видео голов и обзор матча
Казахстан встречался с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Казахстан – Босния и Герцеговина на "Футбол 24".
Несмотря на статус хозяев, казахи не смогли найти аргументов в поединке против Боснии и Герцеговины.
Финляндия – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022
Героем поединка стал боснийский форвард Эйпена Смаилов Превляк, открывший счет замкнув навес с правого фланга, а после перерыва нападающий оформил дубль. Перед финальным свистком казахи отыграли один мяч, но арбитр отменил взятие ворот, заметив фол в нападении.
Босния с 6-ю очками будет бороться за второе место в будущей спарке с украинцами.
Босния и Герцеговина уверенно победила Казахстан, потеснив Украину со второй позиции в группе