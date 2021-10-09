В рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Казахстану приймає Боснію і Герцеговину. Стартові склади – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 7-го туру відбору до ЧС-2022 Казахстан – Боснія і Герцеговина розпочнеться о 16:00 за київським часом. Обидві збірні відстають від України всього на два залікових бали, причому у боснійців залишається гра в запасі (саме проти нашої національної команди). Таким чином, для підопічних Олександра Петракова найбільш вигідною у цій зустрічі стане нічия або поразка бошняків. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2".

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Стартові склади

Казахстан: Покатілов – Малий, Логвіненко, Аліп – Бистров, Куат, Зайнутдінов, Шомко, Вороговський – Жуков, Щоткін

Запасні: Шацкій, Сейсен, Єрланов, Тайкенов, Муртазаєв, Оміртаєв, Касим, Астанов, Оразов, Жаксиликов, Бейсебеков, Топалов

Боснія і Герцеговина: Шехіч – Ахмедходжіч, Ковачевіч, Чівіч – Стевановіч, Цімірот, Хаджіахметовіч, Гояк, Колашінац – Джеко, Превляк

Запасні: Васіль, Піріч, Газібеговіч, Жилкіч, Менало, Нукіч, Чіпетіч, Наліч, Йовічіч, Деміровіч

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