В рамках квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Казахстана принимает Боснию и Герцеговину. Стартовые составы – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 7-го тура отбора к ЧМ-2022 Казахстан – Босния и Герцеговина начнётся в 16:00 по киевскому времени. Обе сборные отстают от Украины всего на два очка, причем у боснийцев остается игра в запасе (именно против нашей национальной команды). Таким образом, для подопечных Александра Петракова наиболее выгодной в этой встрече станет ничья или поражение Боснии. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы

Казахстан: Покатилов – Малый, Логвиненко, Алип – Быстров, Куат, Зайнутдинов, Шомко, Вороговский – Жуков, Щёткін

Запасные: Шацкий, Сейсен, Ерланов, Тайкенов, Муртазаев, Омиртаев, Касым, Астанов, Оразов, Жаксылыков, Бейсебеков, Топалов

Босния и Герцеговина: Шехич – Ахмедходжич, Ковачевич, Чивич – Стеванович, Цимирот, Хаджиахметович, Гояк, Колашинац – Джеко, Превляк

Запасные: Василь, Пирич, Газибегович, Жилкич, Менало, Нукич, Чипетич, Налич, Йовичич, Демирович

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