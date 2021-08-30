Казахстан – Україна: поєдинок відбору ЧС-2022 обслуговуватиме литовська бригада арбітрів
13:40 - Читать на русском
УЄФА призначив суддів на матч кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.
Головним арбітром двобою між збірними Казахстану та України буде литовський суддя Донатас Румшас, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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33-річному рефері на лініях допомагатимуть співвітчизники Александр Радіус и Довідас Сужеделіс. Роль четвертого судді виконуватиме Робертас Шмітас, а за VAR відповідатиме Кевін Блом з Нідерландів.
Нагадаємо, поєдинок Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня у Нур-Султані на стадіоні Астана Арена. Початок зустрічі о 17:00.
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