"Я з ним вже розмовляв. Поки не буду розкривати тактичну схему збірної. Ми з Віталіком обговорили певні нюанси. Чудово, що він зараз виділяється на рівні чемпіонату. Однак рівень збірної зовсім інший, там інші вимоги.

Збірна України вирушила до Казахстану на матч відбору ЧС-2022

Ми ще поговоримо з Буяльським. Якщо він буде відповідати тій ролі, то буде виходити в основному складі. Всі найкращі футболісти гратимуть, не хвилюйтеся. Але за умови, що вони будуть віддаватися. Хто не буде віддаватися і виконувати наші вимоги, той не буде грати", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, сьогодні Буяльський у складі національної команди вирушив у Нур-Султан, де вже 1 вересня зможе зіграти проти збірної Казахстану у матчі відбору ЧС-2022. Початок зустрічі о 17:00.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу