УЕФА назначил судей на матч квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Главным арбитром поединка между сборными Казахстана и Украины будет литовский судья Донатас Румшас, сообщает официальный сайт УЕФА.

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33-летнему рефери на линиях будут помогать соотечественники Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Роль четвертого судьи исполнит Робертас Шмитас, а за VAR будет отвечать Кевин Блом из Нидерландов.

Напомним, поединок Казахстан – Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе Астана Арена. Начало встречи в 17:00.

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