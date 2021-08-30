Казахстан – Украина: поединок отбора ЧМ-2022 будет обслуживать литовская бригада арбитров
13:41 - Читати українською
УЕФА назначил судей на матч квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Главным арбитром поединка между сборными Казахстана и Украины будет литовский судья Донатас Румшас, сообщает официальный сайт УЕФА.
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33-летнему рефери на линиях будут помогать соотечественники Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Роль четвертого судьи исполнит Робертас Шмитас, а за VAR будет отвечать Кевин Блом из Нидерландов.
Напомним, поединок Казахстан – Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе Астана Арена. Начало встречи в 17:00.
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