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Кайсеріспор з Кучером поступився Аланьяспору з непристойним рахунком

19:32 235 Читать на русском
Кайсеріспор з Кучером поступився Аланьяспору з непристойним рахунком
Аланьяспор – Кайсеріспор / Фото Аланьяспор

Аланьяспор розтрощив Кайсеріспор в матчі 13-го туру турецької Суперліги.

Турецька Суперліга, 13-й тур

Аланьяспор – Кайсеріспор – 5:0

Голи: Джалма, 45+2 (пен.), Карака, 59, Сіссе, 74, 79, Фернандес, 81

Нереалізований пенальті: Сіссе, 21 (А)

Гравці Аланьяспора на правах господарів жвавіше розпочали матч, але відзначитись зуміли лише перед свистком на перерву з пенальті.

У другому таймі Кайсеріспор вирішив повністю капітулювати та пропустив ще 4 м'ячі без відповіді.

Після 13-ти турів Кайсеріспор залишається у зоні вильоту на 17-му місц. Аланьяспор піднявся на 11-ту сходинку.

Варто відзначити, що український захисник Олександр Кучер провів весь матч у складі Кайсеріспора, та "відзначився" жовтою карткою.

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Теги
Олександр Кучер Олександр Кучер Туреччина Аланьяспор Аланьяспор Кайсеріспор Кайсеріспор
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