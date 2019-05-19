Кайоде: Шахтар прагне стати чемпіоном саме сьогодні

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде поділився очікуваннями напередодні матчу 29-го туру УПЛ проти Зорі.

"Прагнемо стати чемпіонами саме сьогодні. Не допускаю думки, що можемо втратити очки. Комфортно почуваємося в Запоріжжі – виграли тут Кубок України і хочемо додати золото чемпіонату", – сказав Кайоде в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Зоря – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Нагадаємо, матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Шахтар на "Футбол 24", розпочнеться о 17:00 за київським часом.

В разі перемоги, "гірники" за три тури до закінчення чемпіонату України гарантують собі чемпіонський титул.

Вистояв тільки Шовковський: парад рекордів Шахтаря у Кубку України – усе, про що варто знати кожному